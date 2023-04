Zone urbaine Ecopark Hung Yên. Photo: VNA



Hung Yên (VNA) - Possédant des atouts exceptionnels, la province de Hung Yên (Nord) offre de nombreuses opportunités pour développer des projets d’immobilier résidentiel. En particulier, plusieurs experts en immobilier prédisent que dans les temps à venir, cette province "partagera" le fardeau de la demande de logements pour Hanoï.



Dô Thu Hang, de la société Savills Vietnam, estime que la demande de logements a tendance à augmenter à Hung Yên avec trois facteurs principaux. Le premier vient des prix des logements. Les prix de vente primaire moyens des appartements et des villas à Hung Yên sont de 14% et 17% inférieurs à ceux à Hanoï, respectivement, créant ainsi une force motrice pour la demande vers ce marché.



En outre, actuellement, les clients âgés sont intéressés par des projets de logements à Hung Yên. La demande est dirigée vers des projets avec une bonne qualité de l'air, et divers systèmes de services publics.



Le dernier facteur est la proximité géographique de Hanoï. Hung Yên peut devenir une porte d’accès d’autres provinces et villes à la capitale. De plus, les infrastructures développées raccourcissent le temps de trajet de Hung Yen à la capitale.



Le programme de développement de logements de cette province vise à disposer de plus de 10 millions de m² de nouveaux logements d'ici 2025, ciblant les locataires et les investisseurs de Hanoï et d'autres villes et provinces. De plus, l'offre de logements augmentera parallèlement au taux d'urbanisation de Hung Yen, de 17% en 2022 et qui devrait atteindre 48% en 2025 (environ 108.000 nouveaux logements devraient être disponibles sur le marché d’ici 2025).



Par conséquent, la future offre de logements de Hung Yen à des coûts raisonnables contribuera en partie à réduire le fardeau de la demande de logements pour Hanoï. -VNA