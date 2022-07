Vue de la séance de travail. Photo: VNA

Hung Yên (VNA) – La province de Hung Yên (Nord) et la Biélorussie veulement renforcer leurs relations de coopération, notamment dans le commerce et l’investissement, a-t-on appris lundi 11 juillet d’une séance de travail entre les autorités provinciales et l’ambassadeur de Biélorussie au Vietnam, Vladimir Baravikov.



Les deux parties s’efforcent de resserrer la connexion entre les entreprises vietnamiennes et biélorusses, contribuant à consolider la bonne amitié de longue date entre les deux pays en général et entre Hung Yên et les localités biélorusses en particulier.



Hung Yên crée toujours les conditions les plus favorables pour les entreprises biélorusses souhaitant investir dans la province, a déclaré le président du Comité populaire provincial Trân Quôc Van.



L’année 2022 marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Biélorussie. Hung Yên s’efforcera de mener des activités visant à renforcer l’amitié bilatérale et espère recevoir le soutien de l’ambassade de Biélorussie au Vietnam à cette fin.



Affirmant que la Biélorussie chérit toujours sa bonne amitié avec le Vietnam et le considère comme un partenaire stratégique prioritaire, l’ambassadeur Vladimir Baravikov s’attend à ce que davantage de grandes entreprises biélorusses fassent des affaires à Hung Yên dans les temps à venir.



Remerciant les autorités locales d’avoir apporté tout le soutien possible aux entreprises biélorusses au cours des dernières années, le diplomate a invité les responsables de Hung Yên à effectuer une visite de travail en Biélorussie pour signer un protocole d’accord de coopération économique et commerciale entre la province de Hung Yên et la ville de Minsk.



Hung Yên abrite actuellement deux projets biélorusses, dont l’usine de fabrication et d’assemblage automobile Maz Asia et une usine de production et de transformation agroalimentaires, qui sont tous deux situés dans la commune de Chinh Nghia, district de Kim Dông. –VNA