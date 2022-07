Huê (VNA) – Le Festival de Huê a 22 ans, cette année. Au fil de ses dix éditions, il est devenu un évènement culturel et touristique de niveau international. Ses organisateurs et les autorités locales espèrent lui donner encore plus de visibilité.

Photo d'illustration: nhandan.vn





Le Festival de Huê est désormais une marque commerciale de valeur, se félicite Phan Thanh Hai, le directeur du service de la Culture et des Sports de la province de Thua Thiên-Huê.

«Le Festival de Huê est par nature un festival culturel. À la fin des années 1990, nous avons étudié de nombreux modèles dans le monde pour faire de Huê une ville festivalière, et nous avons conclu que le point fort de Huê était sa culture et son patrimoine. Le Festival de Huê est donc avant tout l’occasion de promouvoir sa culture et de faire de la ville, le temps d’un festival, le point de convergence des meilleures valeurs culturelles du monde», affirme-t-il.

Cette année, outre le fait que le Festival de Huê a pris le format quatre saisons, les habitants et les touristes ont également droit à des spectacles en plein air le long de la rivière des Parfums.

«Huê est un condensé des traditions culturelles cumulées depuis les seigneurs Nguyên. Pour en faire la ville festivalière vietnamienne par excellence, les artistes doivent savoir en exploiter les valeurs traditionnelles, qui sont complétées par celles de toute la province de Thua Thiên-Huê», constate Nguyên Ngoc Linh, directeur adjoint du Théâtre de chant et d’art dramatique de Huê.

La Semaine festivalière d’été de Huê vient de se terminer, mais le festival se poursuivra encore toute l’année avec, au programme, les fêtes annuelles typiques de Huê et de la province de Thua Thiên-Huê. – VOV/VNA