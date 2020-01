Hanoi (VNA) - Le Centre de conservation des monuments de Hue et le Centre national des archives IV ont organisé une exposition dans la province de Thua Thien - Hue le week-end dernier, présentant des célébrations du Nouvel An lunaire sous la dynastie des Nguyen.

À l'événement. Photo: tuoitre





Il y a trente-deux documents imprimés à partir de gravures sur bois datées de la dynastie des Nguyen, de même que les préparatifs et rituels.



Le directeur du Département des archives et des documents d'État, Dang Thanh Tung, a déclaré que l'événement faisait partie d'un projet sur la préservation et le maintien des valeurs des gravures sur bois de la dynastie des Nguyen, qui ont été reconnues par l'UNESCO comme Mémoire du monde.



L’exposition devrait également sensibiliser le public à la culture et à l'histoire nationales, a-t-il déclaré.



Pendant la dynastie des Nguyen de 1802 à 1945, le Nouvel An lunaire a été l'un des principaux festivals de la famille royale avec des célébrations qui déroulaient du 12e mois à la première quinzaine du 1er mois lunaire.- CPV/VNA