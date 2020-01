Photo: Bizlive

Hanoï (VNA) - Avec un taux de croissance du PIB de 7% en 2019, le Vietnam devrait redevenir l'économie à la croissance la plus forte d'Asie du Sud-Est.Malgré un bilan économique global positif, l'économie reste confrontée à de nombreux défis. HSBC estime que la croissance économique du Vietnam en 2020 ralentira à 6,6%, selon son récent rapport intitulé "Vietnam at a Glance".Afin de maintenir une forte croissance dans les années à venir, le Vietnam doit continuer à mettre en œuvre des réformes structurelles.HSBC a indiqué que les perspectives économiques du Vietnam sont brillantes. Toujours selon HSBC, au cours de cette année difficile que fut 2019, le Vietnam a surmonté de nombreux défis et réalisé une croissance de 7%. Cette croissance impressionnante résulte des perspectives optimistes de l'industrie manufacturière et à la bonne croissance du secteur des services. A cela s’ajoutent des activités commerciales diversifiées et des entrées d'IDE durables.En outre, l'essor de la consommation intérieure et du tourisme a contribué à la croissance du secteur des services. En outre, certains risques intérieurs ont été mieux maîtrisés que les années précédentes. HSBC estime que ces facteurs positifs se poursuivront en 2020.Cependant, il y aura encore de nombreux défis à relever en 2020. HSBC estime que, bien qu'en 2019, l'inflation ait chuté à son plus bas niveau en 3 ans, la récente forte augmentation des prix du porc a provoqué une augmentation des pressions inflationnistes en 2020.Ce fait non seulement complique la tâche de la Banque d'État du Vietnam (BEV), mais limite également les efforts du gouvernement pour réformer le secteur de la santé. HSBC estime que l'inflation augmentera de 3,8% en 2020 et que la BEV devra abaisser ses taux d'intérêt au troisième trimestre 2020. - CPV/VNA