Hanoi (VNA) – HSBC a légèrement abaissé ses prévisions d’inflation du Vietnam à 3,5% pour 2022, au lieu de 3,7% dans ses prévisions précédentes, en raison de la stabilité des prix alimentaires intérieurs, ce qui devrait contribuer à freiner l’inflation dans la totalité, a-t-elle fait savoir dans un rapport publié le 14 juin.

Chaîne de transformation de crevettes pour l’exportation à l’usine du groupe des produits aquatiques Minh Phu dans la province de Cà Mau. Photo : VNA

L’ASEAN ne sera pas à l’abri de l’impact de la hausse des prix. Après avoir tout pris en compte, nous avons apporté quelques modifications à nos prévisions d’inflation, augmentant nos prévisions de 2022 pour la Thaïlande, Singapour, l’Indonésie et les Philippines, a-t-elle encore indiqué.

Selon HSBC, contrairement à de nombreuses régions du monde, l’inflation n’a pas été une préoccupation pour l’Asie au cours de l’année écoulée, mais la situation évolue assez rapidement.

Dans les pays de l’ASEAN, les risques d’inflation ont eu tendance à augmenter depuis le début de 2022, entraînant une hausse de l’inflation sous-jacente et totale supérieure aux niveaux d’avant la pandémie de Covid-19, a-t-elle poursuivi.

Notant que l’impact est inégal dans chaque pays, HSBC a estimé que les pressions inflationnistes à Singapour, en Thaïlande et aux Philippines sont un peu plus fortes, tandis qu’au Vietnam, en Malaisie et en Indonésie, l’inflation est encore relativement maîtrisée.

Au Vietnam, l’inflation des prix de l’énergie persiste également depuis un certain temps. Les prix des transports ont atteint un niveau record, dépassant l’inflation alimentaire pour devenir le principal moteur de l’inflation globale au Vietnam, a-t-elle déclaré.

En plus de la hausse du prix mondial du pétrole, la pénurie de l’approvisionnement intérieur en pétrole rend la pénurie d’énergie du Vietnam encore plus grave. Malgré la hausse des prix de l’énergie, l’inflation modérée des produits alimentaires, qui représente une part plus importante du panier des ménages, a jusqu’à présent permis de contrôler la hausse globale de l’inflation totale, a-t-elle expliqué.

Alors que l’inflation reste inférieure à l’objectif de 4% pour le moment, nous nous attendons à ce que les prix élevés persistants de l’énergie continuent de faire grimper les prix dans leur ensemble, a-t-elle prévu.

L’ASEAN est toujours sur la voie d’une reprise économique prometteuse grâce à la levée progressive des mesures restrictives contre l’épidémie. Alors que le Vietnam continue de tirer parti de la dynamique forte, bien que modérée, du cycle technologique prolongé, de la croissance des exportations et de la réouverture au tourisme international, a-t-elle conclu. – VNA