Une cinquante de modèles de l’Ao Dai de la marque Love Collection pour adultes et enfants présentés pour l'ouverture de la House of iKons Fashion Week 2023 à Londres. Photo: VNA



Londres (VNA) – Une cinquante de modèles de l’Ao Dai (tunique traditionnelle des femmes du Vietnam) de la marque Love Collection pour adultes et enfants ont été présentés pour l'ouverture de la House of iKons Fashion Week 2023 à Londres le 18 février.

La House of iKons Fashion Week 2023 à Londres (Semaine de la mode à Londres) a attiré la participation de 500 modèles et 28 stylistes de divers pays, dont le Vietnam, les États-Unis, l'Italie, la Finlande, le Royaume-Uni, la Thaïlande et les Philippines.

Ayant pour le thème "Couleurs Vietnam – Royaume-Uni", la collection, conçue par Anna Hoang, 13 ans, est destinée à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Ce syliste utilise des motifs qui sont des icônes des deux pays tels que le lotus, la rose Tudor et des destinations célèbres comme Hanoi, Hôi An, Huê, Londres, Tower Bridge (pont de la Tour) et Big Ben.

Photo: VNA



Love Collection a été fondée en 2019 par le duo Anna Hoang et Emily Nguyen pour honorer et promouvoir la culture vietnamienne à travers les costumes traditionnels des femmes vietnamiennes.

Avec le nom Love Collection, les créateurs souhaitent répandre et inspirer l'amour dans le monde entier. La collection sera présentée lors d'un événement de collecte de fonds pour l'UNICEF et le Centre d'Asie du Sud-Est et de l'Est (SEEAC) à l'université de St Andrews le 23 février.-VNA