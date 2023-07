Vietjet rouvre officiellement des liaisons directes reliant Da Nang et "l'île aux perles" de Phu Quoc à Hong Kong (Chine).

Hong Kong (VNA) - Vietjet rouvre officiellement des liaisons directes reliant Da Nang et "l'île aux perles" de Phu Quoc à Hong Kong (Chine), en réponse aux besoins des personnes et des touristes.



En conséquence, la ligne reliant Phu Quoc à Hong Kong sera opérée avec une fréquence de trois vols allers-retours tous les mardis, jeudis et samedis, avec des billets à prix attractifs à partir de seulement 90.000 dongs par trajet (taxes et frais non compris).



Celle reliant Da Nang à Hong Kong sera effectuée à raison de quatre vols allers-retours tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, avec des billets à partir de seulement 70.000 dongs par trajet (taxes et frais non compris).



Les prix des billets peuvent être encore meilleurs tous les mercredis, jeudis et vendredis d’ici au 31 décembre 2023, lorsque les passagers ont la possibilité de rechercher des billets de 0 dong sur le site web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air, avec des horaires de vol flexibles du 10 août au 31 mars 2024.

Célébrant l'été passionnant, les passagers peuvent accumuler des bonus SkyPoints sur chaque vol pour échanger des bons de Vietjet et des services de 250 marques préférées de restaurants, de centres de villégiature et de shopping au Vietnam, etc. via l'application mobile SkyJoy ou le site web https://skyjoy.vietjetair.com/.

Vietjet rouvre officiellement des liaisons directes reliant Da Nang et "l'île aux perles" de Phu Quoc à Hong Kong (Chine). Photo: Vietjet

Partons à la chasse aux billets d'économie de Vietjet pour découvrir le Vietnam et des destinations régionales attrayantes, notamment l'Australie, l'Inde, la Thaïlande, Singapour, la République de Corée, l'Indonésie (Bali), la Malaisie, etc. avec de nombreuses promotions et incitations attrayantes à bord d’avions modernes et plus respectueux de l'environnement, des équipages de cabine sympathiques et professionnels, des repas frais et chauds, une cuisine mondiale unique.



Vietjet est membre à part entière de l'Association du transport aérien international (International Air Transport Association-IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).



En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA