Hanoï, 13 mars (VNA) - Honda Vietnam a annoncé une baisse de ses ventes de motos et d'automobiles de 36,8 % et 7,3 % respectivement en février.

La vente de Wave Alpha – son modèle semi-automatique le plus vendu, a diminué de 42,6 % par rapport à celle de janvier. Photo : VNA

C'est le deuxième mois consécutif que l'entreprise connaît une baisse des ventes après avoir enregistré une croissance de près de 19 % pour les motos et de 62 % pour l'automobile en décembre dernier.En février, il a vendu 140.669 motos, en baisse de 36,8 % par rapport au mois précédent. Plus précisément, la vente de Wave Alpha – son modèle semi-automatique le plus vendu, a diminué de 42,6 % par rapport à celle de janvier.De même, Vision - son modèle de scooter le plus vendu - a également vu ses ventes diminuer de 34,9 % et l'embrayage Winner X de 27 % par rapport au mois précédent.Auparavant, l'Association vietnamienne des fabricants de motos (VAMM) prévoyait que le marché vietnamien de la moto était entré dans une période de saturation et passait des motos à transmission manuelle aux motos automatiques. Actuellement, les lignes de motos à transmission automatique représentent plus de 45% de la part de marché et seront bientôt un segment en forte croissance lorsque le revenu par habitant du Vietnam augmentera.En février, Honda Vietnam a également exporté 23.917 motos.Pendant ce temps, le constructeur japonais a vendu le mois dernier 1.385 automobiles, en baisse de 7,3 % par rapport au mois précédent. Honda City et Honda CR-V ont continué d'être les deux modèles les plus vendus de Honda Vietnam avec 1.235 véhicules, représentant 89,2 % de ses ventes totales de voitures en février.- VNA