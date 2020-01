Les dirigeants du Parti, de l’Assemblée nationale et de l’Etat rendent hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l’occasion Têt traditionnel du Rat, une délégation de dirigeants du Parti, de l’Assemblée nationale et de l’Etat ont rendu hommage mercredi 22 janvier au Président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, et plusieurs anciens dirigeants du Parti et de l’Etat, étaient présents.

Une gerbe de fleurs portant l'inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh" a été déposée.

Les dirigeants du Parti et de l’Etat ont exprimé la reconnaissance éternelle devant de grandes contributions du Président Ho Chi Minh qui a consacré toute sa vie à la population et au pays.

Tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée sont déterminés à persister la voie choisie par le Président Ho Chi Minh, et s’efforcent de rendre le Vietnam pacifique, indépendant, unifié, démocratique, riche et de s'orienter vers le socialisme.

La délégation est allée ensuite fleurir le Monument commémoratif des héros morts pour la Patrie à Hanoï.

Le même jour, des délégations de la Commission militaire centrale du ministère de la Défense, du Comité du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique, et des autorités de Hanoï ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et déposé des fleurs au Monument commémoratif des héros morts pour la Patrie.

Toujours dans la matinée, des délégués et dirigeants du Parti et de l’Etat ont déposé une gerbe de fleurs au cimetière de Mai Dich, à Hanoï. -VNA