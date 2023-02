Les délégués participent à la cérémonie de commémoration et d'hommage de Raymonde Dien. Photo: VNA



Paris (VNA) - Une cérémonie de commémoration et d'hommage de Raymonde Dien, membre du Parti communiste français, amie fidèle du peuple vietnamien, a eu lieu le 25 février dans la ville de Saint-Pierre-des-Corps.

Prenant la parole lors de la cérémonie commémorative, Marie-France Beaufils, ancienne maire de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, a rappelé l'abnégation de Raymond Dien lorsqu'elle a arrêté un train transportant des armes à destination du Vietnam pour protester contre la guerre en Indochine. Raymonde Dien est devenue un symbole de l'esprit de lutte contre le colonialisme pour l'indépendance et la paix du Vietnam ainsi que d'autres peuples du monde, a-t-elle déclaré.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang, Raymonde Dien reste à jamais une amie, une camarade bien-aimée et courageuse du Parti communiste du Vietnam (PCV), de l'État et du peuple vietnamiens, qui a contribué à renforcer les relations traditionnelles entre le PCV et le Parti communiste français (PCF) ainsi qu'entre les deux peuples.

Panorama du séminaire sur le mouvement pour la paix pendant la guerre d'Indochine tenu le 25 février dans la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Photo: VNA



A cette occasion, un séminaire sur le mouvement pour la paix pendant la guerre d'Indochine a été organisé.

Née le 13 mai 1929 à Mansigné, une commune française située dans le département de la Sarthe, en région Pays de la Loire, à 18 ans, Raymonde Dien a adhéré au PCF. Le 23 février 1950, elle a participé avec des centaines d'autres membres et sympathisants du PCF à une manifestation improvisée à la gare de Saint-Pierre-des-Corps pour ralentir la marche d'un train militaire dont le chargement de blindés est destiné à l'Indochine. La foule a occupé la voie de chemin de fer, certains manifestants se couchant sur les rails. Elle était la seule manifestante à être emprisonnée à Tours pendant dix mois. À l'instar d'Henri Martin, elle est devenue un symbole de l'opposition contre la guerre d'Indochine.

En 1956, lors de sa première visite au Vietnam, Raymonde Dien a rencontré le Président Hô Chi Minh, rencontre qu'elle n'oublierait jamais. En 2004, elle a effectué son deuxième déplacement au Vietnam, et ce, à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu. La même année, elle a reçu l'Ordre de l'Amitié de l'État vietnamien. Pendant les dernières années de sa vie, elle a participé activement aux actions de soutien à destination des victimes de l'agent orange du Vietnam. Elle est décédée le 19 août 2022 à l'âge de 93 ans. -VNA