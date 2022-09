Cao Bang (VNA) – Niché dans une vaste vallée et entouré de majestueuses montagnes, le hameau de Hoài Khao, dans la province septentrionale de Cao Bang, abrite 34 familles de l’ethnie Dao Tiên. Une visite au village permet de découvrir ses paysages somptueux et ses homestays fraîchement ouverts.

Hoài Khao est entouré de nuages. Photo : CTV/CVN



Il semble que Hoài Khao, district de Nguyên Binh, n’ait pas été touché par la modernisation. Le hameau n’a l’électricité que depuis un peu plus de deux mois, bien qu’une nouvelle route en béton ait été construite il y a plusieurs années.

Un hameau dans les nuages

En se réveillant le matin dans une maison traditionnelle en bois couverte de tuiles d’argile de l’ethnie Dao Tiên (Dao aux sapèques) et en regardant par la fenêtre, les visiteurs peuvent voir d’impressionnants nuages suspendus au-dessus d’anciens canneliers dans le jardin. Dans ce hameau isolé, la vie semble se dérouler dans les nuages.

Situé à 1.000 m d’altitude et entouré de forêts primitives, Hoài Khao dispose d’un climat sain et frais toute l’année, avec un peu de gel en hiver, semblable au site touristique de Sa Pa, dans la province voisine de Lào Cai (Nord).

Vivant au plus près de la nature, les Dao Tiên sont soucieux de préserver le paysage et l’environnement. Les forêts primitives ont protégé le hameau pendant des centaines d’années et conservent encore de nombreux arbres centenaires géants, preuve de la proximité des villageois avec la nature. Dans le hameau, il y a un ancien arbre appelé Nhôi (Bischofia javanica), qui a été reconnu patrimoine national en septembre 2020.

Les maisons traditionnelles en bois des Dao Tiên sont construites au milieu de la vallée et entourées de montagnes. En dessous se trouvent des rizières en terrasses qui scintillent sous la lumière du soleil, créant des paysages pittoresques à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment la paix et la tranquillité.

En se promenant dans le village, les visiteurs peuvent apercevoir des femmes Dao Tiên, en particulier des personnes âgées, assises devant leurs maisons, occupées à broder ou à imprimer de beaux motifs sur du tissu avec de la cire d’abeille.

Ils pratiquent l’artisanat traditionnel transmis par leurs ancêtres, créant habilement des motifs géométriques, des plantes, des fleurs, des oiseaux et des animaux… Ceux qui souhaitent découvrir la vie locale et passer la nuit dans le village peuvent choisir un homestay (hébergement chez l’habitant) actuellement proposé par sept ménages locaux.

Tourisme communautaire

Hoài Khao compte désormais sept homestays destinés aux visiteurs. Photo : CTV/CVN

“Avant d’être initiés au tourisme communautaire, les villageois ne savaient gagner leur vie qu’en travaillant dans les champs et en élevant du bétail. La vie locale était en grande partie autosuffisante, donc c’était difficile”, informe Ly Huu Tang, chef du hameau.

“Ces deux dernières années, avec le soutien et les conseils des autorités locales, les habitants locaux ont commencé à déplacer les granges et à convertir leurs maisons en homestay”, ajoute-t-il.

Cependant, encourager les paysans de Hoài Khao à passer au tourisme communautaire ne fut une tâche facile pour les autorités locales car elles ont une compréhension limitée du concept. Les responsables locaux ont dû rendre visite à chaque foyer et expliquer en détail les bénéfices apportés par le tourisme.

“Hoài Khao possède comme avantages un paysage naturel magnifique et une identité culturelle unique, nous devrions donc faire du tourisme communautaire et offrir des services d’hébergement chez l’habitant pour transformer le village en une attraction touristique”, partage Dào Nguyên Phong, président du Comité populaire du district de Nguyên Binh.

Ainsi, pour montrer concrètement aux habitants le concept de tourisme et de homestay, ils les ont invités à visiter des destinations touristiques communautaires prospères comme le village de Khuoi Ky, dans le district voisin de Trùng Khanh.

“Après avoir accepté de faire du tourisme, les autorités locales les ont persuadés de déplacer les étables de buffles et de porcs hors de leurs zones résidentielles. Une autre difficulté fut de sensibiliser les habitants. Nous avons dû les former à servir les clients et même à nettoyer leurs maisons et leurs toilettes”, fait savoir M. Phong

Après deux ans de préparation, en avril dernier, sept homestay étaient prêts à accueillir des clients, chacun avec ses propres caractéristiques pour offrir diverses options.

Les autorités du district de Nguyên Binh estiment que le développement du tourisme doit être associé à la protection de l’environnent, de l’identité culturelle ainsi qu’à la préservation des traditions.

“La reconstruction et la planification du hameau de Hoài Khao sont gérées de près afin de ne pas détruire le paysage naturel”, souligne M. Phong.

D’après Bàn Thi Liên, propriétaire du homestay Khanh Hung, la vie de sa famille et d’autres personnes s’est considérablement améliorée depuis le lancement du tourisme communautaire dans le hameau.

“Avant, mon mari et moi travaillions dans les champs de l’aube au crépuscule mais nous pouvions à peine joindre les deux bout. Mais notre vie est devenue moins difficile depuis que nous nous spécialisons dans le tourisme. Heureusement, de plus en plus de touristes nous connaissent et visitent Hoài Khao”, raconte-t-elle. Pour rénover sa maison, Mme Liên a dû emprunter de l’argent à la banque, en plus d’un soutien financier de 80 millions de dôngs (3.400 dollars) du district.

Sa maison comprend deux chambres privées et trois partagées. “La chose la plus importante pour moi maintenant est de perfectionner mes compétences culinaires afin de régaler nos invités”, sourit-elle.

“Grâce à l’intérêt des habitants et aux préoccupations des autorités locales, Hoài Khao sera l’une des destinations de choix des touristes”, estime Pham Hai Quynh, président de l’Association du tourisme communautaire du Vietnam. – CVN/VNA