Hoi An les jours précédant le Nouvel An lunaire. Photo: Vnexpress

Hanoï (VNA) - The Travel a dévoilé sa liste des 10 destinations pour les touristes qui aiment l'histoire et veulent en savoir plus sur le passé. La vieille ville de Hoi An, dans la province de Quang Nam (Centre), est le seul représentant du Vietnam.

Selon le magazine canadien, "voyager, ce n'est pas seulement admirer des paysages, prendre des photos, mais c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur la vie d'autrefois, à travers la visite de musées, de sites historiques et de ruines bien conservées".



Sur Hoi An, reconnue patrimoine culturel mondial par l'UNESCO en 1999, The Travel a écrit: "Il s’agit d’un exemple d'ancienne cité bien conservée en Asie du Sud-Est. Situé dans le centre du Vietnam, ce quartier fut un port de commerce animé le long de la rivière Thu Bon du XVe au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est une attraction populaire pour les touristes qui souhaitent se plonger dans une ambiance de maisons en bois et de ruelles anciennes".



Les visiteurs internationaux ont également laissé des commentaires élogieux sur cette destination: "C'est l'un des arrêts préférés", "C'est un bel endroit pour se promener". De plus, Hoi An impressionne également les visiteurs par ses "myriades de lampions accrochés aux façades des maisons la nuit" et son "excellente cuisine". -CPV/VNA