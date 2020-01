L'ancienne cité de Hoi An. Photo: Lonelyplanet

Quang Nam (VNA) - Les touristes dépensent environ 77,64 dollars par jour pour les dépenses alimentaires de base à Hoi An, 7e ville dans le classement des destinations les moins chères de la planète, qui vient être publié par Holiday Money.



Le rapport annuel des dépenses de voyage de Holiday Money cette année enregistre 21 destinations aux dépenses de voyage les moins chères au monde. Ce classement est basé sur les données comparatives des associations nationales de voyages et des voyagistes de 42 destinations et villes touristiques du monde entier.



Holiday Money fixe le coût minimum d'une journée: une tasse de café, une bière, une canette de Coca, un verre de vin, une bouteille d'eau minérale, crème solaire, insectifuge et un repas au restaurant pour 2. Bien que n'incluant pas les coûts de base tels que billets d'avion, hôtels, visites..., ces informations sont très utiles pour les touristes car ce sont tous des produits que chaque d’entre eux doit utiliser.



Cette année, la première position revient à Sunny Beach en Bulgarie avec un coût de consommation quotidien de 40,01 dollars. La ville de Hoi An (Quang Nam) se classe 7e, dépassant de nombreuses villes touristiques célèbres. Selon le rapport, le coût minimum à Hoi An est de 77,64 dollars, équivalent à 1,8 million de dongs.



Les coûts restants des touristes venant à Hoi An tels que billets d'avion pour Da Nang, tickets de bus ou de taxi pour Hoi An, les billets touristiques ... sont tous bon marché par rapport à d'autres villes du Vietnam. Les chambres d'hôtel à Hoi An sont assez diversifiées : motels, hôtels de milieu de gamme jusqu’aux complexes de luxe. La nourriture de rue est abondante et bon marché. Actuellement, cette ville accueille un grand nombre de touristes étrangers. -CPV/VNA