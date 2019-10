Hanoi (VNA) - Le groupe sidérurgique vietnamien Hoa Phat Group - et le groupe japonais Kyoei Steel Group ont partagé leur souhait d’une coopération à long terme dans la fourniture de billettes d’acier et de ferraille d’acier.

Photo: VNA

Hoa Phat a fait savoir que le président de Kyoei Steel, Hideichiro Takashima, et le directeur général Hirotomi Yasuyuki ont effectué une visite de travail au groupe, ce qui a ouvert de nombreuses opportunités de coopération bilatérale.Selon Takashima, Kyoei Steel Vietnam Co., Ltd (KSVC), dans la province de Ninh Binh (Nord) a acheté chaque mois environ 5. 000 tonnes de billettes d’acier produites par Hoa Phat. Le volume devrait se multiplier dans les temps à venir.Kyoei a été l’un des premiers investisseurs japonais au Vietnam il y a 25 ans, avec la création du joint-venture Vina Kyoei Steel dans la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu en janvier 1994.Kyoei souhaite rechercher un approvisionnement stable en billettes d’acier pour ses filiales au Vietnam, composées de Vina Kyoei et KSVC qui a été fondée en septembre 2011, a-t-il indiqué.Le président du groupe Hoa Phat, Trân Dinh Long a souligné la politique constante de son entreprise en matière de coopération à long terme avec ses partenaires, ajoutant que Hoa Phat souhaite coopérer avec Kyoei pour la fourniture de ferraille d’acier.Les deux parties ont convenu de mettre en place un groupe de travail à la suite de la visite pour mettre en œuvre le contenu de leur coopération, contribuant ainsi à promouvoir le développement des deux groupes dans le futur. – VNA