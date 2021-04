L'acier HRC sera utilisé par Hoa Phat pour produire des conteneurs. Photo: Nguyen Nghi.

Le service du plan et de l'investissement de la province de Ba Ria - Vung Tau vient de remettre la licence d'enregistrement d'entreprise à la compagnie par action de production de conteneurs Hoa Phat , dotée d'un capital social de 3.000 milliards de VND. Cette entreprise lancera en juin prochain la construction de la première usine de conteneurs au Vietnam.D'une capacité de 500.000 EVP (TEU: unités équivalents à 20 pieds) par an, l'usine se concentrera sur conteneurs de 20 à 40 pieds de longueur. Pour la phase 1, elleproduira environ 180.000 à 200.000 EVP par an.Le choix de Ba Ria - Vung Tau, selon M. Vu Duc Sinh, directeur de la compagnie par action de production de conteneurs Hoa Phat, est lié au fait que la province est située dans la grande zone de développement du Sud-Est, à proximité des grands ports maritimes de Cat Lai, Cai Mep - Thi Vai."Le financement du projet a été entièrement organisé et nous prévoyons de commencer la construction en juin. Les premiers conteneurs seront disponibles sur le marché au deuxième trimestre 2022", a déclaré M. Sinh.En raison du COVID-19, la libération et la rotation des conteneurs vides ont été retardées, entraînant partout dans le monde une pénurie de conteneurs pour l'exportation. L'augmentation continue du prix de location des conteneurs, de 2 à 10 fois, selon de nombreuses entreprises exportatrices, les a durement impactées. - CPV/VNA