Cérémonie marquant l’exportation de 20 tonnes de cannes à sucre vers les Etats-Unis. Photo: VNA



Hoa Binh (VNA) – La Sarl d’investissement et de commerce Tiên Ngân et le Service de l’Agriculture et du Développement rural de la province de Hoa Binh (Nord) ont organisé le 19 mars une cérémonie marquant l’exportation du premier lot de 20 tonnes de cannes à sucre fraiches vers les Etats-Unis.

Les cannes à sucre destinée à l'exportation sont achetées dans la commune de Tân My, district de Lac Son, province de Hoa Binh.

Dans son discours, le vice-président du Comité populaire provincial de Hoa Binh, Dinh Cong Su, a déclaré que la province chercherait des moyens de stimuler les exportations de canne à sucre, contribuant ainsi au développement de l'industrie sucrière provinciale.

Ce lot est le résultat de plus de quatre mois de négociations entre la Sarl Tiên Ngân et un partenaire américain. La société prévoit d'expédier entre 300 et 500 tonnes de cannes à sucre fraîchse cette année, selon son directeur Nguyên Lê Diêp.

Le directeur du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyên Huy Nhuân, a déclaré que la canne à sucre peut apporter une valeur économique élevée et a un énorme potentiel d'expansion des exportations.

Le Service créera les meilleures conditions pour que les entreprises locales recherchent un marché dans les temps à venir. La province a exporté pour la première fois de la canne à sucre fraîche vers le Japon en 2020 avec 5,7 tonnes et le volume est passé à 300 tonnes en 2022, avec des commandes de marchés exigeants tels que la République de Corée, le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE). -VNA