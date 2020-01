Des touristes étrangers visitent le centre-ville en cyclo-pousse quelques jours avant le Têt. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - La mégapole du Sud ambitionne d’accueillir 10 millions de touristes étrangers et 35 millions de touristes vietnamiens en 2020, pour un chiffre d’affaires de 165.000 milliards de dôngs.



En 2020, Hô Chi Minh-Ville adoptera de nouvelles stratégies touristiques pour la période 2020-2030. Elle se focalisera sur le renforcement de la promotion de ses services, et redonnera une nouvelle image à la ville afin d’accueillir davantage de touristes étrangers comme vietnamiens. Elle projette également de parfaire le réseau des infrastructures routières et architecturales et de développer des activités touristiques nocturnes. Par ailleurs, ses programmes de coopération touristique avec 13 villes et provinces du delta du Mékong vont s’accélérés de manière à exploiter communément les potentiels des régions méridionales.



Selon le dernier rapport rendu public par le Service municipal du tourisme, la connexion touristique entre la mégapole du Sud et le delta du Mékong est censée être profitable à toutes les parties prenantes. Cela inclue la garantie des intérêts et l’amélioration du niveau de vie des habitants, leur permettant de s’engager dans des activités touristiques durables. Un objectif à atteindre afin de figurer dans le top dix des villes les plus attractives en Asie.



Chiffre d'affaires : 140.000 milliards de dôngs



Le nombre total de touristes étrangers se rendant à Hô Chi Minh-Ville a atteint plus de 8,6 millions de personnes en 2019, soit une hausse de près de 13,5% en variation annuelle. Les touristes vietnamiens représentaient 32,8 millions de personnes, en hausse de 13% en glissement annuel. Le chiffre d’affaires total du tourisme municipal a été estimé à plus de 140.000 milliards de dôngs (+10%).



Selon Bui Ta Hoàng Vu, directeur dudit service, les chiffres établis sont le fruit des efforts de la réforme des formalités administratives en matière de tourisme, notamment de l’application de la gouvernance électronique dont 100% des formalités sont effectués en ligne. La mégapole du Sud s’oriente vers l’édification d’une ville intelligente, un lieu où les visiteurs peuvent vivre des expériences mémorables et profiter de son style de vie et ses commodités.



Des festivités marquantes



L’an dernier, la mégapole du Sud a organisé avec succès de nombreuses festivités comme le Festival de l’ao dài, attirant la participation de 100.000 personnes et plus de 42 millions de vues sur Internet ; le marathon international Techcombank qui a accueilli plus de 12.7000 personnes venues de 64 pays et 46 villes et provinces du Vietnam.



En plus, le Salon international du tourisme et du voyage de Hô Chi Minh-Ville 2019 (ITE HCMC 2019), qui s’est tenu en septembre 2019 a fortement favorisé les programmes d’échanges commerciaux.



Le Festival du Têt des Vietnamiens, première édition du genre, a ensorcelé des milliers de visiteurs pour ses spécificités culinaires, ses tenues vestimentaires et ses traditions. C’est la fête vietnamienne la plus importante du pays. - CVN/VNA