Ouverture de la villa prototype sur l’île de Phuong Hoàng.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Fin février, Novaland a présenté aux clients potentiels d’Aqua City, une maison prototype sur l’île de Phuong Hoàng. Ils ont été transportés en canoë, profitant de belles vues le long de la romantique route fluviale Saigon - Dông Nai.

L’événement a attiré l’attention de nombreux clients potentiels, affirmant la grande valeur et l’attractivité de la ville de Phuong Hoàng, du projet Aqua City en général.

Au départ des quais de Binh Khanh dans le district 2, et de Phu My Hung, dans le 7e arrondissement, les clients ont pu admirer la beauté de la rivière ainsi que des paysages naturels verdoyants de la plus belle balade fluviale de l’est de Saigon...

La destination finale était un espace de vie écologique chic, en harmonie avec la nature : la maison prototype de l’île de Phuong Hoàng - Aqua City. En plus d’un espace ouvert, la villa bénéficie de la fraîcheur de la rivière.

De nombreux clients ont déclaré que l’île de Phuong Hoang est un endroit doté de très beaux paysages naturels et d’installations de grande classe. Lorsque les infrastructures de circulation seront terminées, il ne faudra que 20 minutes d’Aqua City pour se rendre au centre de Hô Chi Minh-Ville ou à l’aéroport international de Long Thành. La tendance de posséder des biens immobiliers au bord de la rivière est à la hausse augmentant ainsi constamment la valeur de la zone urbaine de Phuong Hoàng. –CVN/VNA