Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville attache toujours une grande importance aux relations avec les localités chinoises, y compris la province du Zhejiang et la ville de Hangzhou, a déclaré la secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam, Vo Thi Dung.

La secrétaire adjointe du Comité du Parti communiste du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, Vo Thi Dung et le membre du comité permanent du Comité du Parti communiste chinois de la province du Zhejiang et secrétaire du Comité municipal du Parti communiste chinois de Hangzhou, Zhou Jiangyong. Photo: VNA

La dirigeante a fait cette déclaration en recevant mardi 2 juillet dans la mégapole du Sud le membre du comité permanent du Comité du Parti communiste chinois de la province du Zhejiang et secrétaire du Comité municipal du Parti communiste chinois de Hangzhou, Zhou Jiangyong.

Hô Chi Minh-Ville a signé des accords de coopération avec huit localités chinoises, a-t-elle fait savoir, ajoutant que la visite en cours de la délégation chinoise va contribuer à resserrer les liens de coopération bilatéraux.

Informant son hôte de la situation socio-économique de Hô Chi Minh-Ville, Vo Thi Dung a indiqué que la ville s’efforce de construire et de développer une ville civilisée et moderne pour une vie meilleure de sa population. Hô Chi Minh-Ville veille à résoudre les problèmes environnementaux, à améliorer les transports et à accroître la compétitivité, a-t-elle dit.

Au cours de son processus de développement, Hô Chi Minh-Ville a appelé et créé des conditions favorables permettant aux entreprises étrangères, y compris chinoises, d’investir dans la ville, a-t-elle poursuivi.

Vo Thi Dung a suggéré que Hô Chi Minh-Ville, la province du Zhejiang et la ville de Hangzhou renforcent leur coopération et exploitent pleinement le potentiel touristique des deux côtés.

Hô Chi Minh-Ville souhaite également s’aquérir des expériences de la ville de Hangzhou en matière de développement socio-économique, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Zhou Jiangyong a déclaré que sa délégation avait rencontré des hommes d’affaires chinois qui investissent au Vietnam.

Il a remercié les autorités municipales d’avoir créé les conditions optimales permettant aux entreprises d’investir, en particulier dans les domaines de la fabrication, des services et du tourisme.

Le responsable a demandé aux entreprises chinoises d’observer et de respecter la loi et la culture vietnamiennes, contribuant ainsi au développement des relations entre les deux pays.

Il a exprimé l’espoir que Hô Chi Minh-Ville, la ville de Hangzhou et la province du Zhejiang vont renforcer leurs échanges populaires et culturels, et promouvoir leur coopération économique.-VNA