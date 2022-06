Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Après l’expiration de la résolution n°54/2017 à la fin de l’année, Hô Chi Minh-Ville souhaite que l’Assemblée nationale prolonge son délai d’exécution.

Le gratte-ciel Landmark 81 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La résolution n°54 met en place des mécanismes et politiques spécifiques pour Hô Chi Minh-Ville en matière de gestion foncière, d’investissement, de financement, de budget de l’État. Cette résolution stipule également la coopération entre les différents niveaux du gouvernement ainsi que les revenus des cadres, fonctionnaires et employés publics de la ville."Le temps de mise en œuvre est trop court pour la résolution n°54/2017. Il est très difficile de l’intégrer à notre gouvernance", a déclaré le vice-président du Comité populaire de la ville, Vo Van Hoan, lors d’un débat récent à Hô Chi Minh-Ville, quatre ans après l’adoption de cette résolution portant sur le développement socio-économique de la mégapole du Sud.Fin 2017, l’Assemblée nationale a promulgué la résolution n°54, courant jusqu’en 2022 et accordant un certain nombre de droits à la ville à savoir 18 prérogatives dans cinq domaines de gestion dont : le foncier, l’investissement, les finances-budget de l’État, les mécanismes entre les différents niveaux du gouvernement et le montant du revenu des cadres et fonctionnaires. Cependant, jusqu’à présent, la ville n’aurait pas encore pleinement utilisé ces autorisations.Selon Vo Van Hoan, la mégalope du Sud prépare un nouveau projet de résolution pour remplacer la résolution n°54. Cette nouvelle résolution sera différente de la précédente dans le sens ou elle n’aura plus seulement un rôle d’expérimentation mais sera appliquée sur le long terme, au lieu de cinq ans.Dans cette nouvelle résolution, la ville souhaite disposer de "droits spéciaux" dans de nombreux domaines tels que la gestion étatique des investissements, les finances et le budget, l’organisation des zones urbaines, de l’environnement. La ville souhaite également choisir sa structure organisationnelle et obtenir la délégation administrative systématique. Enfin, la ville veut une sous-résolution dédiée à la ville de Thu Duc.Dans la nouvelle résolution, Hô Chi Minh-Ville propose de décentraliser un certain nombre de fonctions et tâches, pour l’instant sous l’autorité du gouvernement vers des ministères et organismes locaux. De plus, la ville demande à l’assemblée de confier toutes les décisions prises à partir de la résolution n°54 aux autorités locales.Expliquant la nécessité de doter la ville d’une nouvelle résolution après l’expiration de la résolution n°54, Vo Van Hoan a déclaré que les besoins d’investissement et de développement de la ville restent importants. Par conséquent, la nouvelle résolution permettra d’assurer les engagements pris en la matière.Le délai de cinq ans de la résolution n°54 actuelle ne permet pas à la ville d’achever les projets d’infrastructures régionaux et de rechercher des investissements supplémentaires pour des projets clés, par exemple les lignes de métro, qui nécessitent des dizaines années de construction. Par conséquent, la résolution révisée créera des conditions plus favorables pour ces lourds travaux, nécessitant une planification sur le long terme. – CVN/VNA