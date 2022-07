Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Département municipal des transports de Hô Chi Minh-Ville a soumis au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville un projet en trois phases pour la transformation de 22 rues en rues piétonnes dans le centre-ville dans les trois prochaines années.

De nombreux événements culturels ont été organisés dans la rue piétonne Nguyên Huê, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN

Le projet consistera à agrandir le centre-ville de 930 ha afin que les habitants puissent facilement y déambuler le week-end, sur le modèle de la rue Nguyên Huê, grâce à la transformation de rues en espaces piétonniers au cours des trois prochaines années.



Pour la première phase (2022-2023), aucun véhicule ne pourra circuler le week-end lors de l’ouverture de la rue piétonne au rond-point Place Internationale, rue Pham Ngoc Thach, Công Xa Paris (de la rue Lê Duân à la rue Nguyên Du), Dông Khoi (de la rue Lê Duân à la rue Nguyên Du), Lê Loi (de la rue Nguyên Huê au rond-point Quach Thi Trang), Phan Chu Trinh, et Phan Bôi Châu.



Les passants seront prioritaires dans les rues Nguyên An Ninh et Luu Van Lang et la circulation des véhicules y sera limitée.



Pour la deuxième phase (2023-2024), Hô Chi Minh-Ville élargira l’espace piéton du week-end dans la rue Dông Khoi (de la rue Lê Loi à celle Tôn Duc Thang), Lê Loi (de Nguyên Huê à Dông Khoi), rond-point Lam Son (de Dông Khoi à Hai Bà Trung), Nguyên Thiêp, Mac Thi Buoi, Ngô Duc Kê (de Nguyên Huê à Dông Khoi).



Dans le même temps, les piétons seront prioritaires et la circulation sera restreinte dans les rues Dông Du, Mac Thi Buoi, Hô Huân Nghiêp, Ngô Duc Kê, Phan Van Dat, Tôn Duc Thang.



Pour la troisième phase (2024-2025), la ville élargira l’espace piéton le week-end pour les rues Hàm Nghi, Tôn Thât Dam, Thai Van Lung et Thi Sach.



Cinq critères ont été retenus pour choisir les rues piétonnes : la sécurité, l’attractivité, la facilité d’accès, la connectivité des espaces communs, et le consensus de la communauté.



Par ailleurs, les 3e, 10e, et 11e arrondissements ont également proposé de modifier la circulation sur de nombreux axes pour mettre en place des rues piétonnes.



Développer les activités nocturnes



Vingt-deux rues du centre-ville devraient être transformées en espaces piétonniers dans les trois prochaines années, contribuant ainsi à limiter l’entrée des véhicules mais aussi à favoriser le développement du tourisme et de l’économie liée aux activités nocturnes.



Ainsi, le périmètre d’organisation de ces rues piétonnes s’articulera autour de la Ligne 1 du métro, qui devrait fonctionner commercialement à partir de la fin de l’année prochaine. De plus, depuis octobre 2020, le Service municipal des transports et des communications propose cinq itinéraires urbains, notamment dans les rues Dông Khoi, Lê Loi, Hàm Nghi, Thai Van Lung et Thi Sach. Cette zone dispose de plus de 50 lignes de bus. Si, à l’avenir, toutes les lignes de métro fonctionnent, cette zone accueillera chaque jour des millions de piétons...



La création de nouvelles rues piétonnes contribue à réduire l’entrée des véhicules personnels dans le centre-ville et à développer le tourisme, le commerce et les services dans la zone centrale où se trouvent de nombreux monuments et édifices historiques, architecturaux et culturels...



Pour agencer au mieux ces 22 rues piétonnes, le projet prévoit la rénovation des carrefours et trottoirs, la règlementation de la circulation, l’augmentation des connexions avec les transports publics et l’organisation d’événements culturels destinés à attirer à la fois habitants et touristes. – CVN/VNA