Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville espère que l'intelligence artificielle deviendra l'une des technologies de base pour construire une ville innovante, intelligente, favorisant le développement économique.

Photo d'illustration/TCTC

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Duong Anh Duc vient de signer une décision approuvant le programme «Recherche et développement d'applications d'intelligence artificielle (IA) à Hô Chi Minh-Ville dans la période 2020-2030».



L'objectif est de faire de Hô Chi Minh-Ville un centre du Vietnam et de l’ASEAN en matière de recherche, de développement et de transfert d'intelligence artificielle.



Avec cette vision décennale, Hô Chi Minh-Ville s'attend à ce que l'intelligence artificielle devienne l'une des technologies de base pour construire une ville urbaine et intelligente innovante, favorisant un développement économique rapide et durable. Les 9 projets et éléments seront mis en œuvre d'ici 2030 avec des calendriers spécifiques.



Dans la période 2021-2022, Hô Chi Minh-Ville a pour objectif de mener à bien le projet «Construire un portail de solutions, appliquer l'intelligence artificielle» et étudier les besoins des applications et du développement de l'intelligence artificielle.



Au cours de la période 2021-2025, Hô Chi Minh-Ville devrait achever 5 projets de construction d'infrastructures numériques, d’infrastructures informatiques haute performance, des réseaux des instituts de recherche et de développement en intelligence artificielle et de centres de recherche et de formation des ressources humaines, de création du Centre d'appui au développement et au transfert de l'intelligence artificielle à Hô Chi Minh-Ville. -VNA/CPV