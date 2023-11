Un salon de l'emploi à Ho Chi Minh-Ville. Photo d'illustration: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Selon la directrice adjointe du Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Hô Chi Minh-Ville, Huynh Le Nhu Trang, bien que le marché du travail soit actuellement confronté à de nombreuses difficultés, il est prévu que la demande de ressources humaines augmentera progressivement pour se préparer au Têt (Nouvel An lunaire).



Selon des données du Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Hô Chi Minh-Ville, au cours des 10 premiers mois de 2023, dans la mégapole du Sud, 142.704 personnes ont déposé des demandes pour bénéficier du versement d'allocations chômage, soit une augmentation de 10,93% par rapport à la même période de 2022.



Cependant, par rapport au début du deuxième trimestre 2023, le nombre de personnes qui perçoivent des allocations chômage montre des signes de diminution : 17.729 personnes en juin, mais 14.227 personnes en octobre.



Afin d’assister les travailleurs qui ont perdu leur emploi, le Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales organisera prochainement 10 salons de l'emploi, dont un aura lieu en ligne avec la participation de 13 localités du delta du Mékong.



Selon Huynh Le Nhu Trang, au 4e trimestre, la demande de recrutement concernerait environ 75.500 – 81.500 postes de travail.-VNA