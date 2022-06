Photo d'illustration.



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Après une interruption causée par l’épidémie de Covid-19, nombre d’activités et camps d'été destinés aux enfants à Hô Chi Minh-Ville ont été relancés.

Plus précisément, à partir du 12 juin, les enfants de la mégapole du Sud auront l’occasion de participer à un programme intitulé "Semestre militaire" qui se focalise sur la formation aux traditions de l’Armée populaire du Vietnam, aux compétences pour se débrouiller dans la vie, au savoir-vivre ainsi qu’aux valeurs patriotiques.

Des enfants participant au "Semestre militaire". Photo: VNA

De nombreuses activités touristiques à la plage, des voyages à la campagne, des programmes philanthropiques…, sont organisés pour aider les enfants à acquérir du savoir-vivre, à s'immerger dans la nature et avoir une vision plus diversifiée sur la vie.

Parallèlement, un grand nombre de cours d'arts martiaux, de peinture, de musique, de danse moderne, de robotique, d’anglais..., sont disponibles.

Outre ces activités, les cours de natation destinés aux enfants attirent l’attention de nombreux parents afin de fournir des compétents nécessaires à leurs enfants.

Le Mois d'action pour les enfants a lieu chaque mois de juin pour promouvoir les soins et la protection des enfants et mobiliser les ressources sociales pour le travail.

Cette année, le Mois d'action pour les enfants est placé sur le thème "Tous ensemble pour prendre soin, éduquer et protéger les enfants". Il vise à engager les organisations socio-politiques, les organisations sociales, les familles et les communautés dans la prise en charge, l'éducation et la protection des enfants. -VNA