Les super marché s doivent participer au programme de stabilisation du marché.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le prix des carburants monte en flèche, provoquant une hausse des prix de tous les produits de base sur le marché. Les services municipaux étudient les plans de soutien aux entreprises afin de contribuer à la stabilisation du marché.

Lors d'une conférence périodique de presse sur la situation de l'épidémie de COVID-19 et la reprise socio-économique à Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Nguyên Phuong, directeur adjoint du Service de l'industrie et du commerce a déclaré : "Récemment, l'impact de la hausse du prix de l'essence a entraîné une pression à la hausse sur les prix de tous les produits de base, allant des matières premières aux emballages et aux produits finis".



Nguyên Phuong a précisé : "Les prix sur les marchés traditionnels dépendent aujourd'hui de la quantité de marchandises préparées par les petits commerçants ainsi que du nombre de clients dans la journée, de sorte que ces prix seront ajustés en permanence. Selon le Service de l'industrie et du commerce, les prix de certains produits frais, notamment les légumes et les fruits, ont tendance à augmenter. La principale raison en est que le coût du transport des marchandises de la zone des matières premières à Hô Chi Minh-Ville et celui de l'essence a fortement augmenté".



D’après lui, les prix des marchandises dans les supermarchés sont cohérents les uns par rapport aux autres. Actuellement, les entreprises ont reçu de nombreuses propositions d'augmentation de prix de la part des fournisseurs. Cependant, jusqu'à présent, les systèmes de distribution moderne sont encore en cours de révision et d'ajustement. Concrètement, ils examinent et vérifient actuellement les intrants sur la base de propositions raisonnables avant de procéder à des ajustements.



Les aliments sont des biens fournis



La stabilité citée ci-dessus est due au programme de stabilisation du marché mis en œuvre à Hô Chi Minh-Ville. Certains produits, notamment la nourriture et d'autres biens essentiels dans le cadre du programme de stabilisation, maintiennent des prix stables, inférieurs à la valeur moyenne du marché.



"Les aliments sont des biens fournis, représentant 30 à 50% de part de marché. Les entreprises se sont alors engagées à maintenir des prix stables un mois avant et un mois après le Têt. Par ailleurs, les habitants de Hô Chi Minh-Ville peuvent être assurés que d'ici la fin mars 2022, les prix des produits alimentaires essentiels dans le programme de stabilisation du marché et dans le système de distribution moderne seront stabilisés", a-t-il déclaré.



À propos du programme de stabilisation, les entreprises garantiront la stabilité du prix et de la quantité de quatre articles, dont les aliments, les fournitures scolaires, le lait et les produits antiépidémiques. Cependant, d'ici le 31 mars prochain, le programme prendra fin. En cas d'augmentation des coûts des intrants, les entreprises ont le droit de proposer d'augmenter les prix de vente dans les systèmes de distribution modernes de 3 à 5%.



Pourtant, dans le cas ajusté, les prix des articles susmentionnés sont toujours inférieurs à ceux du même type sur le marché. Suivant les estimations, les prix alimentaires sont inférieurs de 5 à 10% et ceux des outils pédagogiques de 10 à 15%. -CVN/VNA