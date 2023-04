Le secrétaire du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Nguyen Van Nen a reçu mercredi 5 avril le gouverneur général d'Australie David John Hurley. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Nguyen Van Nen a reçu mercredi 5 avril le gouverneur général d'Australie David John Hurley et son épouse, en visite de travail au Vietnam.

Hô Chi Minh-Ville a travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses localités australiennes et a signé un protocole d'accord de coopération avec quatre États australiens, a déclaré Nguyen Van Nen.

La mégapole du Sud souhaite renforcer la coopération avec les localités australiennes dans les domaines dont la ville a besoin et où l'Australie a des atouts tels que le développement des ressources humaines de haute qualité, l'économie numérique, l'innovation, la finance, la transition énergétique, le changement climatique et la logistique.

Hô Chi Minh-Ville est prête à se coordonner avec des partenaires australiens souhaitant venir dans la ville pour explorer les opportunités de commerce et d'investissement et partager leur expérience afin d'aider le plus grand centre économique du sud dans son processus de développement, a affirmé Nguyen Van Nen.

Pour sa part, David John Hurley, a exprimé sa bonne impression sur le pays et le peuple vietnamien lors de son retour au Vietnam. Selon le dirigeant, les deux pays doivent s'orienter vers l'édification d'un bon environnement pour le développement des relations futures pour la stabilité et la paix des deux pays et de la région et du monde.

L'Australie est disposée à coopérer, à soutenir et à partager ses expériences avec la ville pour résoudre les défis de son processus de développement, contribuant ainsi à promouvoir davantage les liens de coopération Australie-Vietnam, a-t-il ajouté.



Le même jour, le gouverneur général et son épouse ont visité l'université RMIT Vietnam, une branche de l'Institut royal de technologie de Melbourne (RMIT) et le consulat général d'Australie dans la ville. -VNA