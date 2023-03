Photo: VNA

Ho Chi Minh Ville (VNA) - Le Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer de Hô Chi Minh-Ville continuera à se rénover pour améliorer l’efficacité de ses opérations, optimisant ainsi les contributions des Viêt kiêu à la construction et au développement de la ville.Cette information a été communiquée lors d’une conférence tenue le 9 mars à Ho Chi Minh-Ville pour lancer les travaux du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer de cette ville en 2023.Cette année, ce Comité réformera ses activités de communication en promouvant l'image du Vietnam et de Ho Chi Minh-Ville dans le monde pour attirer davantage d'investissements des investisseurs étrangers et des Viêt kiêu.Parallèlement au renforcement de la vulgarisation des orientations et politiques du Parti et de l'État ainsi que de la situation politique et socio-économique intérieure auprès de la communauté vietnamienne à l'étranger, le Comité fournira à celle-ci des informations sur les politiques d'attraction des investissements et de transfert de technologies dans tous les secteurs économiques de pointe.Dans le même temps, il se coordonnera avec les agences compétentes pour organiser des événements annuels pour les Viêt kiêu, dont «Xuân Quê huong» (Printemps au pays natal), des visites à Truong Sa (Spratly) et des camps d'été pour les jeunes.Le Comité s'efforcera de connecter les Viêt kiêu et leurs concitoyens dans leur pays d’origine, tout en les appelant à partager leurs idées pour la croissance de la ville et du pays, pour améliorer les politiques et lois les concernant.S'exprimant lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville , Vo Van Hoan, a demandé d'accorder une plus grande attention à la vulgarisation des politiques et des lois du Parti et de l'État, en particulier celles liées aux affaires des Vietnamiens d'outre-mer.Il a souligné la nécessité de renforcer l'application des technologies de l'information pour exploiter efficacement les données sur les Vietnamiens d'outre-mer et les citoyens de Ho Chi Minh-Ville vivant et travaillant à l'étranger.Selon Nguyen Duc Hien, vice-président du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer de Hô Chi Minh-Ville, l'année dernière, malgré les impacts du COVID-19, le Comité a réussi à accomplir toutes ses tâches, créant des changements positifs dans les affaires concernant les Viêt kiêu dans tous les aspects.Des conférences, séminaires et forums ont été organisés pour renforcer la connectivité entre la communauté des Vietnamiens à l’étranger et leurs proches et éliminer leurs difficultés, attirant ainsi leur participation et contributions à la reprise socio-économique et au développement de la ville, a-t-il déclaré.-VNA