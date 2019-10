Le nombre d'appartements proposés à la vente a augmenté par rapport aux deux premiers trimestres de 2019. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Selon un rapport d'étude de marché publié récemment par CBRE Vietnam, bien que le nombre d'appartements proposés à la vente ait augmenté par rapport aux deux premiers trimestres de 2019, il reste toujours négligeable avec seulement dix projets lancés au 3e trimestre 2019.



L'enquête de CBRE a montré que l'offre totale au cours des neuf premiers mois de 2019 a atteint 21.619 unités, en baisse de 3% par rapport à l'année précédente. La plupart des projets ont été proposés à la vente entre juillet et septembre. Les projets lancés au troisième trimestre ont été bien accueillis par le marché avec des taux de vente élevés, malgré une augmentation de 10% des prix de certains projets par rapport à la zone environnante.



Le segment dit moyens représente la proportion la plus élevée avec 87% de l'offre totale au troisième trimestre de 2019, suivi du segment haut de gamme avec 10%. Actuellement, le prix de vente courant des appartements sur le marché est compris entre 32 et 40 millions de dôngs/ m², soit entre 2,2 et 2,8 milliards de dôngs/ appartements avec deux chambres à coucher.



Le rapport de CBRE montre que la situation des ventes reste bonne dans les segments avec plus de 90% des produits proposés à la vente. Au troisième trimestre de 2019, 13. 386 unités ont été vendues, en hausse de 191% en glissement trimestriel et de 113% en glissement annuel. La majorité des appartements vendus ont été enregistrés à Vinhomes Grand Park, dans le 9e arrondissement. Le projet a été très suivi pendant un an avant son lancement avec un nombre record d'unités sur une vente de près de 10. 000 appartements.



Grâce à l'offre importante du segment de milieu de gamme, le prix moyen du marché est resté stable par rapport au trimestre précédent, à environ 43 millions dôngs/m², et a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente.



Des prix à la hausse ont été enregistrés dans tous les projets lancés au cours du trimestre et dans les produits restants sur le marché. Par région, les 2e et 9e arrondissements ont enregistré les augmentations de prix les plus fortes, entre 5 et 10% sur un an.



Selon CBRE, au cours des derniers trimestres 2019 et 2020, le marché devrait disposer d'environ 42. 000 appartements supplémentaires avec de nouveaux projets principalement en banlieue (région de l'Ouest avec les projets AIO City, Akari City et D-Homme et le Sud avec Eco Green Saigon, Sunshine City Saigon ainsi que les nouveaux projets: Sunshine Diamond River et Lovera Vista).



Avec la nouvelle offre, le prix principal devrait augmenter légèrement par rapport au troisième trimestre de 2019. Le segment du luxe maintiendra une augmentation de 10% en prix annuels en raison de la contraction de l'offre. La croissance de l'offre augmentera plus lentement dans les segments haut de gamme et intermédiaires. Les hausses de prix sur ces deux segments sont de 6% et 5% sur un an. Le segment des prix abordables a maintenu une hausse de prix de 3% sur un an.



Duong Thuy Dung, directrice principale de CBRE Vietnam, a conclu : "En 2019, l'impact des politiques du marché immobilier et du crédit a permis de limiter les approvisionnements non qualifiés et de créer des conditions favorables à la consommation des stocks". -CVN/VNA