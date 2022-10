Photo: thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a publié une résolution pour développer le tourisme dans son district de Can Gio. La détermination des autorités de la mégapole du Sud devrait créer un élan socio-économique pour Can Gio, et Ho Chi Minh-Ville plus largement.



La résolution vise, d'ici 2030, à faire de Can Gio une ville de villégiature et d'écotourisme de haute qualité avec une compétitivité régionale. D'ici 2030, les services devront représenter 74,7% du total de la production locale, le revenu par habitant devra atteindre 182 millions de dongs/an…

Pour atteindre ces objectifs, le Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville a souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement la stratégie de développement durable de la réserve de biosphère des mangroves de Can Gio pour la période 2021 - 2030, avec vision pour 2030 - 2040. Cela contribuera à faire de Can Gio un modèle en matière d'harmonie entre la conservation de la biodiversité et des écosystèmes naturels, l'amélioration des moyens de subsistance et de la qualité de la vie communautaire, la croissance économique verte et durable.



En particulier, Ho Chi Minh-Ville s’emploie à développer à Can Gio le tourisme dans le sens d’en faire une zone touristique clé nationale avec des produits typiques, en mettant l'accent sur le développement de l'écotourisme forestier, agricole et marin.

La résolution insiste sur la nécessité d'atteindre, au cours de la période 2021 - 2030, 49 millions de touristes, avec un taux de croissance moyen de 12,5%/an.

Photo: thanhnien.vn



Situé à environ 50 km du centre-ville, Can Gio est le seul district de Ho Chi Minh-Ville entouré de fleuve et de la mer sur ses quatre côtés. Les mangroves représentent 56,7% de sa superficie. Can Gio a été reconnu par l'UNESCO "réserve mondiale de biosphère", la première au Vietnam.



Selon des économistes, à Can Gio,l'écotourisme, la villégiature et les services haut de gamme deviendront un nouveau point culminant pour que Ho Chi Minh-Ville fasse une percée dans le tourisme et l’économie.-VNA