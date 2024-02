Photo d'illustration: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Département de l'Information et de la Communication de Ho Chi Minh-Ville a pour mission de proposer des mesures pour attirer les grandes entreprises technologiques mondiales pour investir dans le développement de logiciels et de semi-conducteurs.



Il s'agit de l'une des tâches clé assignées par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville aux organes compétents pour stimuler l'attraction des investissements étrangers.



Le Département du Plan et de l'Investissement est chargé de la mise en œuvre de mesures, en collaboration avec d’autres départements, secteurs et unités concernés, pour attirer les investissements directs étrangers. Il doit en outre présenter des conseils sur les critères de sélection des projets d’investissement étranger.



Le Département de l'Industrie et du Commerce est chargé de proposer des politiques favorables au développement de la sous-traitance industrielle.



Le Département des Ressources naturelles et de l'Environnement, lui, doit rechercher des solutions pour optimiser l'utilisation des ressources terrestres.



La formation des ressources humaines, les propositions en matière de politique fiscale, la promotion de l'investissement et l'amélioration du climat des affaires sont également des tâches assignées aux départements concernés.



En 2023, Ho Chi Minh-Ville a attiré près de 5,9 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la même période de l'année précédente. -VNA