Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'épidémie de COVID-19 qui a resurgi fin mai 2021 a eu un impact lourd sur Ho Chi Minh-Ville, centre économique du pays. Cependant, avec la direction et le soutien étroits du gouvernement, ainsi que les grands efforts et la détermination des autorités et de la population locales, bien que la ville soit touchée par le coronavirus, elle enregistre encore des points positifs et maintient un taux de croissance stable.



Selon l’Office municipal des statistiques, au cours du premier semestre, le PIB local aurait connu une croissance de 5,46% par rapport à la même période de l’année dernière. Le total des ventes au détail de biens et services a atteint environ 542.000 milliards de dongs, en hausse de 7,3 %. Les recettes budgétaires ont progressé de 20,7% pour s’établir à 198.566 milliards de dongs. L'indice de la production industrielle (IPI) a augmenté de 5,9 %. Quatre industries clés, que sont l’agroalimentaire, l'alimentation et les boissons ; les produits chimiques et pharmaceutiques ; l’électronique ; l’ingénierie mécanique, ont affiché une croissance, respectivement, de 1,2%, de 2,6%, de 15,6% et de 10,7%.

Photo d'illustration : VNA





Récemment, lors d'une session de travail à Ho Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré apprécier la mise en œuvre par la mégapole du Sud du “double objectif” de contrôle de l’épidémie et de développement économique pendant les six premiers mois de 2021.



En 2021, Ho Chi Minh-Ville s'efforcera d'atteindre un taux de croissance du PIB de 6% ou plus. En raison des évolutions compliquées du COVID-19 au Sud, notamment dans la mégapole du Sud, les indicateurs et solutions de développement économique seront soigneusement calculés en fonction de chaque évolution de l'épidémie.



Selon Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, les scénarios sur la croissance économique de la ville, réalisés par l’Institut municipal d’études du développement, prévoient que si le COVID-19 est maîtrisé d’ici août, le PIB local serait de 5,02% sur les neuf premiers mois et de 4,9% pour toute l’année. -VNA