Le secrétaire du comité du Parti communiste du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan (centre) et des responsables du groupe Philips. Photo: sggp.org.vn



Amsterdam (VNA) – Durant sa visite de travail aux Pays-Bas, une délégation de Ho Chi Minh-Ville, conduite par Nguyen Thien Nhan, secrétaire de son comité du Parti communiste du Vietnam, a rendu une visite de courtoisie le 21 mai à Stijn Steenbakkers, maire adjoint de la ville néerlandaise d’Eindhoven.

Il s’agit de la première délégation de Ho Chi Minh-Ville à visiter Eindhoven, a déclaré Nguyen Thien Nhan, souhaitant qu’après cette visite, les deux villes établiraient des premiers contacts au service des activités de coopération bilatérale dans l’avenir.

Ho Chi Minh-Ville souhaite étudier les expériences d’Eindhoven en matière d’édification de modèles de coopération entre l’Etat, les entreprises, écoles et instituts de recherche ainsi qu’en matière d’édification et d’exploitation de villes intelligentes et innovantes, a-t-il souligné.

Le même jour, la délégation de Ho Chi Minh-Ville a visité l’Université de technologie d'Eindhoven pour étudier ses expériences en matière de développement de villes intelligentes et se renseigner sur ses technologies en la matière.

La délégation de Ho Chi Minh-Ville a également demandé une coopération avec l’université néerlandaise dans la formation des ressources humaines au service de l’intégration municipale à la 4e révolution industrielle.

Auparavant, la délégation de Ho Chi Minh-Ville s’est rendue à la zone des hautes technologies d’Eindhoven pour se renseigner sur des solutions d'éclairage intelligentes. Les représentants du groupe Signify – leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage LED connectés, on présenté aux délégués vietnamiens certaines produits, syst6mes et services visant à optimiser la consommation d'énergie.

Nguyen Thien Nhan a demandé au group Signity de soutenir sa ville dans l’éclairage urbain et l’éclairage de ses monuments historiques et culturels avant d’inviter des responsables du groupe néerlandais à participer à un séminaire en la matière organisé au troisième trimestre à Ho Chi Minh-Ville.

Les délégués de Ho Chi Minh-Ville ont eu également une séance de travail avec le centre d’innovation du groupe Philips pour se renseigner sur ses équipements et modèles médicaux intelligents.

Nguyen Thien Nhan a suggéré de construire un centre d'essais des technologies médicales à Ho Chi Minh-Ville avant de promettre de réserver un terrain convenable pour le fonctionnement de ce centre. -VNA