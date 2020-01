Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville (Photo: VNA)



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - En 2020, la ville s’efforcera d’améliorer la qualité de sa croissance et la compétitivité de son économie en association avec la restructuration économique et un environnement d'investissement favorable et équitable, encourager la création de start-up et le développement des entreprises.

Il s'agit des orientations de développement importants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville avancées lors de la conférence de mise en œuvre des tâches de développement socio-économique en 2020, tenue le 6 janvier.

Ho Chi Minh-Ville devra renforcer la construction d'un système d'infrastructures synchrones associé à l'embellissement de la ville; freiner et réduire les embouteillages et les accidents de la circulation, réduire les inondations, la pollution et réagir de manière proactive au changement climatique; former des ressources humaines de qualité; développer les sciences et technologies.

Parallèlement à cela, la ville promouvra les activités culturelles et construira un mode de vie urbain civilisé; réformera fortement ses procédures administratives, développera l'e-gouvernance, améliorera l'efficacité du règlement des plaintes et dénonciations; intensifiera sa lutte contre la corruption; poursuivra la mise en œuvre effective de la résolution N° 54/2017/QH17 de l'Assemblée nationale sur le pilotage du mécanisme spécifique et du schéma de construction de Ho Chi Minh-Ville pour qu’elle devienne une ville intelligente.

Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a déclaré qu'en 2019, sa ville avait atteint de nombreux indicateurs socio-économiques, dont des recettes budgétaires de 409 000 milliards de dong.

En 2020, la ville se fixe un objectif de croissance du PIB de 8,3 à 8,5%. L'investissement social total représentera 35% du GRDP.

Pour atteindre ces objectifs, le Comité populaire a avancé de nombreuses mesures telles que l’accélération du processus d’actionnarisation des entreprises publiques, le développement des secteurs à haute valeur ajoutée, l’amélioration du climat des affaires, l’encouragement à l’innovation... -VNA