Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville (droite) et Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche en Suisse.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, et Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche en Suisse, ont discuté de la mesures visant à renforcer la coopération entre les deux parties lors de leur réunion du 12 juillet.

Le président Nguyen Thanh Phong s'est déclaré satisfait du développement des relations entre la Suisse et le Vietnam, y compris Ho Chi Minh-Ville, dans divers domaines.

Il a proposé de recommander à des experts financiers et bancaires suisses d'aider la ville à devenir un centre financier et de services du Vietnam et de la région.

Ho Chi Minh-Ville attache une grande importance à l’expérience de la Suisse en matière de développement innovant et d’amélioration de l’environnement, a déclaré M. Phong, souhaitant bénéficier de la coopération d’entreprises, d’experts et de scientifiques suisses.

Il a espéré que la visite en cours de M. Parmelin et de sa suite contribuerait à promouvoir les relations entre Ho Chi Minh-Ville et la Suisse, ajoutant que les autorités de la ville étaient prêtes à aider les entreprises suisses lors de leurs opérations dans la ville.

M. Parmelin, pour sa part, a hautement apprécié la dynamique et les jeunes ressources humaines du Vietnam, ainsi que le rôle et la position de Ho Chi Minh-Ville, affirmant que la Suisse était prête à partager son expérience et à coopérer avec la ville pour faire face à des défis tels que la pollution de l'environnement et le trafic urbain.

Ho Chi Minh-Ville et la Suisse ont de nombreuses possibilités de coopérer dans des domaines d’intérêt commun tels que la technologie, le financement et la banque, a-t-il déclaré, ajoutant que la Suisse était prête à coopérer avec les agences compétentes de la ville pour promouvoir la coopération bilatérale, ce qui profitera à leurs entreprises et leurs peuples. -VNA