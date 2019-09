La 17e remise des bourses Lawrence S. Ting a eu lieu le 21 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 17e remise des bourses Lawrence S. Ting a été organisée le 21 septembre à Hô Chi Minh-Ville par la compagnie Phu My Hung et le Fonds de soutien communautaire Lawrence S. Ting. Cette année, la somme totale s'élève à plus de 8,5 milliards de dôngs.



Au total, 220 bourses d’études ont été attribuées à des élèves et étudiants issus de différentes écoles du pays. "Donner une bourse à la bonne personne, c'est comme donner une bonne graine à la société. Ces graines donneront des fleurs parfumées, des fruits sucrés pour la vie. La bourse Lawrence S. Ting profitera non seulement aux bénéficiaires, à leur famille, mais aussi à l'ensemble de la communauté", a déclaré Phan Chanh Duong, directeur du Fonds Lawrence S. Ting.



Un changement majeur dans les bourses d’études de cette année est que leur montant a considérablement augmenté. Ainsi, une bourse pour les étudiants s'élève désormais à 14 millions de dôngs/an (+4 millions par rapport à l’année précédente); et une pour les lycéens, à 6,3 millions de dôngs/an (+1,8 million).



Avec ce changement, la Fondation Lawrence S. Ting souhaite que les étudiants bénéficiant de bourses aient davantage de conditions pour se concentrer sur leurs études.



À cette occasion, le fonds Lawrence S. Ting et la compagnie Phu My Hung ont également remis des bourses d’études indirectes d’une valeur de plus de 5,8 milliards de dôngs à des fonds, des organisations caritatives ainsi qu’à des associations d’encouragement aux études des 63 villes et provinces du pays.



Jusqu’à ce jour, près de 109.000 bourses d’études ont été attribuées, d’un total de près de 117 milliards de dôngs. Parallèlement à ces bourses, depuis juillet 2006, le fonds Lawrence S. Ting met en œuvre d'autres programmes pour soutenir le système d'éducation vietnamien, tels que "Avancer avec les Technologies de l’Information", concours "Conception de supports de cours électroniques E-learning", organisation du Camp d'été de la langue anglaise... Jusqu’à maintenant, le fonds a soutenu les activités de l’éducation avec un montant total de 168,8 milliards de dôngs.



Parallèlement aux programmes éducatifs, le Fonds Lawrence S. Ting a également mis en œuvre de nombreux programmes de soutien communautaire dans deux domaines caritatifs : société et santé.



En matière sociale, depuis 2009, le fonds a fait don de plus de 23.600 fauteuils roulants à des handicapés. -CVN/VNA