Photo: baochinhphu.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a organisé le 14 décembre une rencontre en ligne et en présentiel avec des Vietnamiens résidant à l’étranger (Viet Kieu), afin de recueillir leurs opinions sur le développement intégral et durable de la ville dans la période post-COVID-19.

S'adressant à la réunion, le vice-président du Comité populaire municipal Vo Van Hoan a souligné les pertes et difficultés causées par le COVID-19, précisant que la ville nécessitait des mesures efficaces pour garantir le bien-être social et promouvoir la relance économique et le développement local.

Au nom des Viet Kieu aux États-Unis, le Prof. Ha Ton Vinh a proposé aux autorités municipales de promouvoir une relance post-COVID-19 en plusieurs étapes, avec des mesures appropriées. Il a également suggéré d’accorder une grande attention au soutien des démunis, travailleurs, entreprises impactés par la pandémie ainsi que d’accélérer la transformation numérique et l’édification de l'économie circulaire.

De son côté, le prof. associé-Dr. Vu Minh Khuong, de Singapour, a déclaré que la ville devait édifier une stratégie de développement spécifique, en améliorant le système de gouvernance des procédures administratives et commerciales, en favorisant les liens économiques avec des localités voisines et en accélérant la croissance de la ville de Thu Duc.

D'Inde, l'ambassadeur Pham Sanh Chau a souligné que Ho Chi Minh-Ville ne pouvait assurer le développement durable qu'après avoir résolu la pauvreté et les inégalités. Il a conseillé à la ville de se concentrer sur l'industrie dont l'industrie numérique, ainsi que sur les biotechnologies et les semi-conducteurs. Il a également recommandé d'optimiser les opportunités de commerce, d'investissement et de tourisme sur le marché indien à travers la communauté indienne de la ville et les 5.000 Vietnamiens vivant en Inde.

Lors de la réunion, 130 délégués de 21 pays et territoires ont partagé leurs points de vue sur la manière de promouvoir le développement économique rapide et durable de la ville, d'améliorer l'environnement d'investissement et la qualité de la croissance et d'encourager les startups innovantes.

Ils ont également apporté des opinions sur des mesures susceptibles d'améliorer la qualité des ressources humaines et de promouvoir la culture moderne à la forte identité nationale.

A cette occasion, le Comité populaire de la ville a remis des satisfecit à sept Viet Kieu ayant eu des contributions importantes au développement municipal. -VNA