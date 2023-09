Rencontre entre le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville et des académiciens lao et cambodgiens. Photo: VNA Rencontre entre le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville et des académiciens lao et cambodgiens. Photo: VNA

HCM-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville souhaite toujours renforcer la coopération avec les partenaires du Laos et du Cambodge, a souligné le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai.Lors d’une rencontre le 19 septembre avec le Dr Sonethanou Thammavong, président de l'Institut national des sciences économiques et sociales du Laos, et Sok Touch, président de l'Académie royale du Cambodge, le dirigeant de Hô Chi Minh-Ville a exprimé sa conviction de partager des expériences avec des localités lao et cambodgiennes, pour promouvoir un développement communautaire plus fort dans les temps à venir.Le Dr Sonethanou Thammavong et l'académicien Sok Touch ont informé de la situation de développement socio-économique du Laos et du Cambodge ces derniers temps. Ils ont estimé que le choix de Hô Chi Minh-Ville pour l’organisation d'une conférence annuelle sur les sciences sociales entre les trois pays permettra à acquérir des expériences précieuses en matière de développement économique et commercial, au cours de cette période de transformation numérique mondiale.La conférence internationale les sciences sociales est organisée alternativement chaque année par l'Académie des sciences sociales du Vietnam, l'Institut national des sciences économiques et sociales du Laos et l'Académie royale du Cambodge. Cette année, la conférence se déroule les 20 et 21 septembre à Hô Chi Minh-Ville, avec des discussions axées sur la coopération commerciale et d'investissement entre les trois pays dans le contexte de l'économie numérique, le développement des villes intelligentes pour atteindre les objectifs de croissance verte.Il s’agit d’une opportunité pour les trois parties d'apprendre et de partager leurs expériences, contribuant ainsi au resserrement des relations Vietnam - Laos - Cambodge. -VNA