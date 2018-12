Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président permanent du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Le Thanh Liem a reçu Andrei Dapkiunas, vice-ministre biélorusse des Affaires étrangères (AE), en visite de travail dans cette ville.

Le Thanh Liem a souligné que depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, le Vietnam et la Biélorussie entretenaient de bonnes relations d'amitié. Récemment, une délégation de Ho Chi Minh-Ville s'est rendue en Biélorussie, ouvrant un nouveau chapitre de coopération avec ce pays, dont la capitale Minsk.

Le Thanh Liem a également salué la volonté de la Biélorussie de participer à des projets de construction du réseau de métro de la mégapole du Sud. En outre, la ville souhaite renforcer la coopération, le partage d'expériences et de technologies dans la production d'équipements médicaux avec la Biélorussie.

Appréciant l'efficacité de la coopération entre la compagnie générale de la mécanique, des transports et des communications de Saigon (Samco) et l'usine automobile de Minsk (Maz), Le Thanh Liem a affirmé que sa ville créerait des conditions favorables aux entreprises biélorusses désireuses d'investir sur son sol. La ville était aussi prête à servir de passerelle pour que la Biélorussie puisse pénétrer ce dynamique marché qu'est l'ASEAN, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Andrei Dapkiunas a apprécié les activités de coopération et d'amitié entre Ho Chi Minh-Ville et la Biélorussie, dont Minsk.



Il a exprimé l'honneur pour la Biélorussie de participer à la foire Vietnam Expo 2018, soulignant que c'était une chance pour les produits biélorusses de pénétrer le marché vietnamien, contribuant à renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays.



Toujours selon lui, la Biélorussie souhaite coopérer avec Ho Chi Minh-Ville dans les secteurs tels que la production de véhicules de transport en commun, la construction du réseau de métro, les sciences et technologies, l'éducation. -VNA