Désinfection des mains avant l'entrée de la classe. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Après près de sept mois de fermeture temporaire des classes en raison du COVID-19, plus de 680.000 élèves de Ho Chi Minh-Ville sont retournés à l’école.

Le 4 janvier, les élèves des classes de 5e, de 4e, de seconde et de première de Ho Chi Minh-Ville sont retournés dans leurs établissements. Les écoles de la ville ont bien préparé le personnel, le plan d’accueil des élèves, le matériel de santé pour l’enseignement et l’apprentissage dans le contexte de l’épidémie.

Au lycée Nguyen Van Linh dans le 8e arrondissement, ce matin, près de 100% des élèves étaient présents. Plus de 1.300 élèves de seconde, de première et de terminale ont été divisés en 26 classes pour des cours en présentiel. Mme Nguyen Kim Quynh Giang, proviseure, a déclaré que l’école avait bien préparé le personnel et l'emploi du temps pour les élèves.

Non seulement les élèves, mais également des enseignants se sont également montrés enthousiastes, a partagé Huynh Thanh Phu, proviseur du lycée Nguyen Du. En raison des risques épidémiques, l’école a suffisamment préparé des équipements de santé et le personnel pour faire face aux situations, a-t-il dit.

La plupart des élèves se sont déclarés satisfaits de retourner sur les bancs de l'école. Pham Nguyen Trang, élève du lycée Ernst Thalmann, a partagé : "Je suis très heureuse de retourner à l’école. Mes parents ont un peu peur de mon retour ici, mais je ne suis pas trop inquiète parce que j'ai reçu mes deux doses de vaccins et je suis théoriquement protégée. Je préfère toujours étudier en face-à-face et rencontrer mes amis, ce qui me permet également de me sentir plus détendue et heureuse".

Le Service de l'Education et de la Formation de Ho Chi Minh-Ville a donné les instructions nécessaires aux écoles sur la réouverture.

Le 31 décembre, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a décidé de la poursuite de l’organisation des cours en présentiel pour les élèves de la ville. Plus précisément, les élèves des 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale sont retournés à l’école à partir du 4 janvier 2022. Rien que dans la commune insulaire de Thanh An, district de Can Gio, tous les élèves à partir de 6 ans (élémentaires, collégiens et lycéens) peuvent suivre des cours en présentiel.

Des centres d’enseignement des langues, de l’informatique et d’autres établissement d’éducation… sont autorisés à organiser des cours en présentiel si leurs projets et plans de prévention et de contrôle de l’épidémie seront approuvés par le Comité de pilotage de prévention et de contrôle de l’épidémie de COVID-19 de la ville de Thu Duc ou des arrondissements et des districts.

Les enseignants, travailleurs du secteur de l’éducation et élèves doivent avoir reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19 ou présenter un certificat de guérison du COVID-19. -VNA