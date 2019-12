Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï, 6 décembre (VNA) - Entre janvier et novembre, Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 7,7 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 14,3% en glissement annuel, représentant 91,4% de son objectif annuel, selon un rapport du Service municipal du Tourisme.

Hô Chi Minh-Ville souhaite promouvoir ses liens avec la Hesse (Allemagne) Le 14e festival international des bons plats à Hô Chi Minh-Ville



Pour le seul mois de novembre, 793.000 visiteurs étrangers se sont rendus dans la mégapole du Sud, 13% par rapport à la même période de l’année précédente.



Les recettes totales en 11 mois sont estimées à 134.300 milliards de dongs, 6,5% sur un an et 89,5% du plan annuel.



En 2018, Hô Chi Minh-Ville avait comptabilisé 36,5 millions de touristes, dont 7,5 millions d’étrangers, 17,4% en glissement annuel, générant 140.000 milliards de dongs de chiffre d’affaires ( 21,55%).



La ville s'est fixée comme objectif cette année 8,5 millions de visiteurs internationaux ( 14% sur un an) et 150.000 milliards de dongs de recettes ( 14,5%).



Depuis 2016, le nombre de touristes a augmenté en moyenne de 20% et équivaut à la moitié du total des touristes comptabilisés au Vietnam. Ce secteur a contribué en moyenne à 11% du PIB municipal. - CPV/VNA