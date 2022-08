Spectacle intitulé "Pour la mer et les îles vietnamiennes" organisé le 9 août à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un spectacle intitulé "Pour la mer et les îles vietnamiennes" a été organisé conjointement le 9 août par le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam et la Télévision de Ho Chi Minh-Ville.



Il a permis de recueillir plus de 44 milliards de dôngs (plus de 1,88 million de dollars) auprès de 171 organisations et individus pour le Fonds "Pour la mer et les îles de la Patrie" de la ville.



L'année dernière, le Fonds a recueilli plus de 17 milliards de dôngs au profit des soldats et des habitants des zones frontalières et des îles. Il a notamment soutenu la construction d'une maison de la culture sur l'île de Thuyen Chai B, archipel de Truong Sa.



Au cours des huit premiers mois de 2022, avec le soutien du Fonds, de nombreux événements ont eu lieu, notamment des visites pour présenter des cadeaux aux aux soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa et de la plate-forme DK1.



Dans les derniers mois de cette année, le Fonds prévoit d'organiser diverses activités de communication sur la mer et l'île, de soutien aux soldats et habitants dans les zones frontalières et insulaires… -VNA