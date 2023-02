Un salon de l'emploi à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Pour rapprocher les entreprises des travailleurs, Ho Chi Minh-Ville ouvrira des plates-formes de recrutement en ligne dans des localités, selon le Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

La ville organisera des séances de recrutement en présentiel et en ligne pour les travailleurs du Sud-Ouest et du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), a déclaré le 2 février Nguyen Van Lam, directeur adjoint du Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Au 1er février, plus de 94% des entreprises dans la mégapole du Sud ont repris leurs activités après les vacances du Têt (Nouvel An lunaire) et 95% des travailleurs sont retournés au travail (environ 2,65 millions de personnes).

Concernant le recrutement après les jours de congés du Nouvel An lunaire, 499 entreprises interrogées ont exprimé leur souhait de recruter 14.379 travailleurs supplémentaires ce premier trimestre. -VNA