Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville n’a actuellement aucun plan pour vacciner les adolescents de 12 à 17 ans contre le Covid-19, a affirmé le 18 octobre le chef adjoint du Comité de pilotage municipal pour la prévention et le contrôle du Covid-19, Pham Duc Hai.

Photo d'illustration: VNA



Selon le responsable, le Département municipal de la santé demande des directives à cet égard au Comité populaire municipal.Le ministère de la Santé a décidé le 14 octobre d’élargir la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux enfants âgés de 12 à 17 ans. Il a précisé que la vaccination sera ouverte d’abord aux enfants âgés de 16 à 17 ans et ensuite aux plus jeunes, en fonction de l’approvisionnement en vaccins et de la situation épidémique dans les localités.Concernant la réouverture des restaurants sur place, le chef adjoint du Département municipal de l’industrie et du commerce Nguyên Nguyên Phuong a déclaré que la ville n’envisageait pas non plus de reprendre la restauration sur place par crainte de grands rassemblements.Pendant ce temps, Nguyên Van Lâm, directeur adjoint du Département municipal du travail, des invalides et des affaires sociales, a déclaré que la ville a à ce jour fourni des allocations de programmes de soutien à environ 5 millions de personnes.Il y a encore environ 1,5 million de personnes qui n’ont pas reçu d’aide. Par conséquent, le département a proposé et obtenu l’approbation du comité populaire municipal pour prolonger la période de soutien jusqu’au 22 octobre, a-t-il indiqué.Concernant le retour des travailleurs à Hô Chi Minh-Ville, il a déclaré que l’offre de main-d’œuvre sera meilleure dans les temps à venir.Lors de la réunion, Lê Thiên Quynh Nhu, cheffe adjointe du bureau du Département de la santé, a déclaré qu’il existe également une feuille de route sur la cessation d’activité des hôpitaux mobiles de traitement du Covid-19 de la ville. – VNA