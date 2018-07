Le collégien Dào Dang Khoa, médaillé d’or au concours international Robotacon, a été félicité lors de la cérémonie. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 18 juillet, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Service municipal de l'éducation et de la formation ont organisé une cérémonie pour honorer 778 élèves exemplaires, parmi les plus de 1,5 million d'élèves de la ville.



Ils représentent l’élite notamment dans les épreuves nationales et internationales pendant l’année scolaire 2017-2018. La ville a enregistré 5.612 élèves qui ont remporté des premiers prix dans divers concours internationaux, nationaux et municipaux.



Plus précisément, 14 ont remporté des médailles à des prix internationaux en informatique et en sciences et technologies; 167 à des concours nationaux en anglais, en recherche scientifique, en mathématique ou en informatique... Parmi eux, Hoàng Xuân Nhât (classe terminale) du Lycée d’élite dépendant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, qui a remporté la médaille d’argent aux Olympiades d’Asie d’informatique.



Priorité à l'éducation et à la formation



Lors de la cérémonie, Nguyên Thi Thu, vice-présidente du Comité populaire municipal, a déclaré que l’investissement dans l'éducation comme la première des priorités des programmes et plans de développement socio-économique. Aussi, les dirigeants de la ville accordent-ils toujours de l’importance à l'investissement, public comme privé, dans l'éducation que ce soit dans les infrastructures, le corps enseignant, l'environnement de travail ou les méthodes pédagogiques. Les réalisations de l'année scolaire 2017-2018 démontrent l’efficacité de cette politique.

Douze des lauréats des concours internationaux honorés, le 18 juillet. Photo : CVN



En cette fin d’année scolaire, la ville compte 4.590 excellents élèves au niveau de la ville (soit 300 de plus qu’en 2017), et la proportion d'excellents élèves des 6 districts suburbains est supérieure à celle de la ville (au collège et lycée). Plus précisément, la proportion de bons élèves du secondaire dans le district Nha Be est de 54%, contre 36,3% dans la ville entière. Le district de Cu Chi présente un taux de 35% pour les lycéens, supérieur à la moyenne de la ville (21,7%).



Selon Nguyên Thi Thu, "ces réalisations sont le fruit d’efforts combinés dans le cadre de la réforme de l'éducation et de la formation, des préparatifs de la révolution industrielle 4.0 ainsi que du processus de formation d’une ville intelligente".



Lors de cette cérémonie, Nguyên Thi Thu a également demandé aux organes et unités concernés de continuer d’accompagner le secteur de l'éducation dans la découverte et la formation des talents. De plus, il est nécessaire selon elle d’accélérer la construction du Centre de recherche scientifique dédié aux élèves, de valoriser le Centre de développement des technologies dédié aux jeunes scientifiques, et de standardiser les établissements éducatifs en les mettant aux normes internationales.



À cette occasion, la ville a récompensé 778 excellents élèves qui ont réussi à des concours nationaux et internationaux en 2017-2018.-CVN/VNA