Hô Chi Minh-Ville. Photo: fee.org Hô Chi Minh-Ville. Photo: fee.org

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Selon le Service municipal de l'Industrie et du Commerce, l’indice de production industrielle (IPI) de de Hô Chi Minh-Ville au cours des neuf premiers mois de l'année a progressé de 7,3% en variation annuelle.

Plusieurs filières ont connu une croissance, notamment la transformation et la fabrication (+7,5% ), l’industrie électronique (+22,5), l’industrie mécanique (+8,6%), l’industrie agroalimentaire (+0,7%), la chimie pharmaceutique (+1%).

Le chiffre d'affaires total de la vente au détail de biens et services pendant ces neuf derniers mois a augmenté de 11,9% en glissement annuel, atteignant 845.339 milliards de dôngs (plus de 36,5 milliards de dollars).

Cependant, selon des dirigeants du Service municipal de l'Industrie et du Commerce, les entreprises locales rencontrent actuellement des difficultés dans l’exportation de leurs produits vers certains marchés. En particulier, la valeur des exportations vers la Chine, l’un des plus grands importateurs de produits locaux, a chuté de 14% et notamment, les ventes de riz sur ce marché ont diminué de 71%. -VNA