Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'économie numérique de Hô Chi Minh-Ville devrait représenter 25% du produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville d'ici 2025.

L'objectif a été défini dans une directive relative à l'accélération de la digitalisation et à la transformation de Hô Chi Minh-Ville en ville intelligente, approuvée par la Permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville.

La ville accordera l'attention à la communication sur l'e- transformation, à la mise en œuvre des tâches de transformation digitale et d'édification d'un gouvernement numérique, à l'intégration et l'exploitation efficace des données au service du contrôle de la pandémie de COVID-19, de la reprise et du développement socio-économique et d'une gouvernance moderne.

La ville investira aussi dans le développement des ressources humaines, en se concentrant sur la formation des cadres, des fonctionnaires et des employés publics.

Des ressources seront accordées à la transformation numérique de la ville de Thu Duc, contribuant à former une ville d'innovation hautement interactive à l'Est de la mégapole du Sud.

Les entreprises, en particulier celles opérant dans les domaines de l'information, de la communication, des sciences et technologies, sont invitées à investir activement dans la transformation digitale et à fournir des services numériques.

La promotion de l'e-transformation est l'une des solutions pour accélérer la reprise économique post-pandémique et obtenir un fort développement, la considérant comme l'un des nouveaux moteurs de croissance de la ville, ont affirmé des experts.

Selon l'Institut de recherche et de développement de Hô Chi Minh-Ville, l'économie numérique a contribué à près de 192.000 milliards de dôngs (8,3 milliards de dollars) au PIBR de la ville en 2021, soit 14,41 % du total. Ce taux devrait atteindre 15 % en 2022.

L'Institut a proposé de transformer Hô Chi Minh-Ville en un hub de technologie financière (Fintech hub), d'élaborer des politiques de test (sandbox) sur l'e-transformation et d'achever un centre d'assistance ad hoc (DXCentre). -VNA