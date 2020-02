Le Chinois Li Ding (2e à partir de la droite) est sorti de l’hôpital le 12 février. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Chinois Li Ding (66 ans), l’un des deux premiers cas de contamination par le nouveau coronavirus (COVID-19) au Vietnam, a été guéri et est sorti de l’hôpital Cho Ray à Ho Chi Minh-Ville le 12 février.



Le directeur de l’hôpital Cho Ray, Nguyen Tri Thuc, a indiqué que le Chinois Li Dinh était le cas de contamination le plus grave au Vietnam à ce jour, car il souffrait de plusieurs autres maladies dont le diabète de type 2 et l'hypertension, et il avait déjà passé une chirurgie du cancer du poumon.



Sortant de la zone de quarantaine, Li Dinh a adressé ses profonds remerciements aux médecins de l’hôpital Cho Ray qui l’avait soigné pendant 21 jours de traitement, depuis son hospitalisation le 22 janvier dans un état grave.



Auparavant, son fils, qui s’appelle Li Zichao (28 ans) avait également été guéri et était sorti le 4 février de l’hôpital Cho Rây, après 13 jours de traitement dans cet établissement médical à Hô Chi Minh-Ville.



Présent à l’événement le 12 février, un représentant du Consulat général de Chine à Ho Chi Minh-Ville a remercié les médecins de l’hôpital Cho Ray pour leur dévouement. Selon lui, cela illustre également l’amitié du gouvernement vietnamien pour les Chinois en difficulté.

A ce jour, le Vietnam a détecté 15 cas testés positifs au COVID-19, dont sept ont été guéris. -VNA