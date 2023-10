Plus de 350 entreprises de plus de 30 pays et territoires ont participé au premier salon international de l'alimentation animale, du bétail, de l'aquaculture et de l'industrie de la viande (Vietstock) Expo & Forum 2023 qui s'est ouvert le 11 octobre au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.