Vientiane (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre lao Sonexay Siphandone et s’est entretenu avec le maire de Vientiane Atsaphangthong Siphandone le 8 avril dans le cadre de sa visite de travail en cours à Laos.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai et le maire de Vientiane, Atsaphangthong Siphandone lors de la cérémonie d’inauguration de la salle de réunion en ligne financé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le chef du gouvernement lao a souligné l’importance de la visite de la délégation de Hô Chi Minh-Ville et a remercié la localité vietnamienne d’avoir travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses localités lao, affirmant que la coopération a contribué à approfondir la relation de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos.

Pour sa part, Phan Van Mai s’est réjoui du développement fructueux des relations Vietnam-Laos, et de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les localités lao en particulier, affirmant que ces relations se développent sans cesse dans tous les canaux et domaines.

Il a fait savoir qu’au cours de ce voyage, il se rendra dans les provinces lao de Vientiane, Champassak et Savannakhet pour évaluer les activités de coopération en cours, ainsi que pour discuter des futurs plans de coopération.

Hô Chi Minh-Ville est prête à aider les localités lao à atteindre de plus grandes réalisations en matière de développement, a-t-il affirmé, exprimant l’espoir que les deux parties continueront à maintenir l’échange de délégations; à renforcer leur coopération économique, commerciale et touristique, renforçant ainsi davantage les relations bilatérales.

A l’occasion du Boun Pi May, le Nouvel An lao, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a adressé ses meilleurs vœux au Premier ministre lao, ainsi qu’au Parti, aux autorités et au peuple lao.



Auparavant, la délégation de la mégapole du Sud s’est entretenue avec une délégation de Vientiane dirigée par le maire Siphandone et a assisté à une cérémonie d’inauguration d’un projet de salle de réunion en ligne financé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Les deux parties ont convenu de renforcer l’échange de délégations; d’accélérer la mise en œuvre des engagements de coopération en élaborant des programmes spécifiques, réalisables et pratiques; de renforcer leur coopération en matière de commerce, d’investissement et de tourisme; et de créer des conditions favorables pour les projets d’investissement et d’affaires des uns et des autres.

Hô Chi Minh-Ville continuera d’offrir des bourses d’études de premier cycle, de maîtrise et de formation professionnelle pour le Laos, mettra en œuvre le projet "Famille vietnamienne avec des étudiants lao"; partagera ses expériences et aider à améliorer la capacité professionnelle des départements et secteurs de Vientiane dans les domaines de l’agriculture, de l’e-gouvernement, de la fiscalité et de la finance. – VNA